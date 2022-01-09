Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След". Также, он принимал участие в популярном шоу "Танці з зірками" со своей партнершей Машей Колосовой. Однако, после третьего эфира им пришлось покинуть проект.

Так, на этот раз актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно популярная певица Бритни Спирс опубликовала фото в Инстаграм, где предстала перед камерой без одежды. Алексей Суровцев решил высказаться относительно поступка певицы.

"Коротко моё мнение по поводу Бритни. Мировая звезда, легенда, будучи сорокалетней женщиной, в далеко не хорошей форме сфоткалась голой и это далекое от качества по всем позициям и уровню фото, не носящее никакой эстетики и даже тени её былого величия, выложила просто у себя в Инстаграм - это нормально? Я ж далеко не сноб! Наготу я люблю и уважаю, но есть же дело вкуса, статус наконец", — высказался Алексей Суровцев.

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