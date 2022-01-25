Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой и рэпер Потап были ведущими на проекте "Лига Смеха", но в этом году второму "нашли замену" - чем обещает удивить новый сезон юмористического шоу.

Каждый сезон проекта "Лига Смеха" старается удивить поклонников, передает Politeka.net. Уже стартовали съемки нового девятого сезона, в котором произошли некие корректировки.

Для начала создатели решили поинтриговать, кто же составит компанию ведущему - Евгению Кошевому, который в нескольких сезонах работал с Потапом.

Было несколько вариантов, но в итоге выяснилось, что вести проект будет фронтмен команды «Загорецкая Л. С.» – Виктор Розовый.

Кроме того, изменился и состав тренеров. Так, оценивать и играть вместе с командами будут Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, а также Игорь Ласточкин и юмористка Татьяна Лазарева, которая попробует себя в этой роли впервые.

Отметим, команда «Загорецкая Л.С.» выиграла в 2017 году на шоу "Лига Смеха".

В одном из интервью фронтмен коллектива рассказал, что его название происходит от имени Закалюжной Людмиле Степановне, которая работала в студенческом общежитии.

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