Евгений Кошевой удивил видом на фото со Степаном Казаниным из "Квартал 95".

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является звездой "Квартал 95", как и Степан Казанин. На официальной страничке проекта появилось их совместное фото.

На фото Кошевой и Казанин улыбались. Над ними было написано "Топ новогодних песен".

"Настраиваемся на праздничное настроение с топом новогодних песен от актеров Студии "Квартал 95"

ТОП 3 песни Евгения Кошевого:

1. Elton John, Dua Lipa – «Cold Heart»

2. MOZGI – «ZAVTRA»

3. TVORCHI – «Иди сюда»

«ZAVTRA» – это новая песня моей любимой группы «MOZGI», еще и новогодняя! Cold Heart – классная в оригинале, а в новом звучании с Dua Lipa вообще стала еще лучше. Песня TVORCHI – это то, что из последнего и свежего поселилось у меня в трек-листе.

ТОП 3 песни Степана Казанина :

1. Майя Кристалинская – «А снег идет»

2. Круг Бельды – «Увезу тебя я в тундру»

3. «Чтобы не было зимы» из мультфильма «Простоквашино»

Мне праздничное настроение добавляет любимая музыка, которую мы поем с друзьями, или слушаем в машине почти каждый день. А всем известная новогодняя музыка, начинающая играть в супермаркетах и ​​магазинах с ноября по март, особенно праздничного настроения лично мне не приносит. Поэтому мой топ 3 новогодних композиций выглядит так".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: "Зачем такой лютый фотошоп?", "Сейчас посмотрю с радостью", "Огонь".

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