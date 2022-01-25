Модель Ким Кардашьян, которая известна благодаря своим уникальным формам и необычно тонкой талии, всегда выбирает довольно дерзкие наряды.

Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян является активным пользователем социальных сетей и часто устраивает модные фотосессии с самыми дорогими нарядами. Более того, Ким также любит экспериментировать и сотрудничает со всемирно известными дизайнерами.

В этот раз Ким решила попрощаться с уникальными роботами Манфреда Тьерри Мюглера. По словам Ким, она была страшно опечалена новостью о смерти мужчины, считая его уникальным.

«Нет похожего, его видение, новые дизайны, магия. Это была большая часть знать его, проводить время вместе и быть музой» - пишет Ким под разными фото. Она подметила, что никогда не забудет, как они вместе путешествовали по миру и учились тому, что на самом деле означает мода.

По слова Ким, дизайнер верил в красоту мира и ей будет грустно без него:

«Вы были прекрасны вместе ❣️💔❣; разбивает сердце💔; ей удивительно подходят странные образы💔; Образ на Met Gala был одним из лучших в истории 💧🤍; Красивый вид; хорошо постаралась ️💫; буду долго любоваться; такого будет не хватать».

Ранее мы писали, благодаря непропорционально тонкой талиии и пышным бедрам она задала новый тренд среди девушек. Теперь многие мечтают о формах, как у Ким.

Причем несмотря на ряд очевидных скандалов с фотошопом своего тела и реальные фото с неловким видом, Ким удалось доказать, что она и сама умеет следить за собой. За последнее время фигура Кардашьян заметно изменилась.

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем

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