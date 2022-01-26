Как сообщает Politeka.net, 21-летний известный украинский певец и автор песен Антон Вельбой (Wellboy), который прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2022 поделился подробностями относительно песни, с которой может представлять Украину на Евровидении в Италии.

«Здорово, я прошел в финал отбора Евровидения, можете меня поздравить! Я рад, потому что это будет очередное интересное приключение в моей жизни. Песню вы услышите 11 февраля, она называется “Nozzy Bossy” и мне кажется, что она классная, я даже там пою по-английски. Всем участникам желаю удачи, пусть с нами будет сила села», - поделился артист.

Фолловеры Wellboy поздравляют его в попаданием в финал Нацотбора и желают ему удачи.

"Ты крутой. Пусть повезет", "Поздравляем, удачи в финале", "Класс! Поздравляю!", "Здорово. держим кулачки", "Супер. Всей семьей болеем за тебя", "Крутой! Удачи тебе!", - пишут в комментариях.

Напомним, Wellboy зажег в компании красавиц с большими "вишенками" из "Женского квартала": появилось видео

Как сообщала Politeka, Нацотбор на "Евровидение" в разгаре, в Сети назвали главного фаворита: "Безумно популярны"

Также Politeka писала, что известный режиссер, который работал с Данилко и Лорак, честно высказался о Wellboy: "Мне кажется, что..."