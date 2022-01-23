Известный украинский певец Антон Вельбой спел свой хит "Вишні" на сцене Октябрьского дворца и зажег вместе с актрисами юмористического шоу "Женский квартал".

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице развлекательного проекта "Женский квартал" опубликовали видеоролик выступления популярного 21-летнего певца Антона Вельбоя (сценический псевдоним Wellboy), который спел свой нашумевший хит "Вишні".

"Легкой недели, друзья! Включайте наши с Wellboy Вишні 🍒 и подтанцовывайте!",- написали на странице.

Как видим, сначала певец на сцене был один и пел текст песни.

Потом к Wellboy присоединились актрисы "Женского Квартала", которые имели на груди специальные накладки в форме вишен и начали петь песню по-своему.

Певец и девушки весело потанцевали.

"Наша вишенка", - сказала о Антоне Вельбое актриса "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая долгое время выходила на сцену на костылях из-за серьезной травмы колена, которую получила на "Танцях з зірками".

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