Как сообщает Politeka.net, на официальной странице развлекательного проекта "Женский квартал" опубликовали видеоролик выступления популярного 21-летнего певца Антона Вельбоя (сценический псевдоним Wellboy), который спел свой нашумевший хит "Вишні".
"Легкой недели, друзья! Включайте наши с Wellboy Вишні 🍒 и подтанцовывайте!",- написали на странице.
Как видим, сначала певец на сцене был один и пел текст песни.
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Потом к Wellboy присоединились актрисы "Женского Квартала", которые имели на груди специальные накладки в форме вишен и начали петь песню по-своему.
Певец и девушки весело потанцевали.
"Наша вишенка", - сказала о Антоне Вельбое актриса "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая долгое время выходила на сцену на костылях из-за серьезной травмы колена, которую получила на "Танцях з зірками".
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