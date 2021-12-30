Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Даши Хлистун появилась серия снимков со свежей фотосессии для глянца. Девушка воплотила в жизнь образы моделей 1990-х. Стилисты подобрали ей яркие наряды, отображающие то время, а также сделали соответствующий макияж и прическу.

«Даша из 90-х», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Даша! Как можно быть такой красоткой?», «Вау, очень красиво и стильно», «Такая красивенная», «Женщина пожар», «Самая красивая девушка в Украине. Что накрашенная, что не накрашенная», «Создавать для тебя образы - было одно удовольствие! Крутая», «Великолепна», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после родов молодая мамочка очень быстро вернула свою форму, чтобы снова работать моделью.

Напомним, что Даша Хлистун в эффектном платье до пят показала тонкую талию: «Даша, ты космос».

Ранее Politeka писала, что Даша Хлистун продемонстрировала формы после резкого похудения: "Все равно завидую".

А еще Politeka сообщала, что Даша Хлистун покорила образами в леопарде и кожаном мини.