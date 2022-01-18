Уже пять лет Екатерина Кухар находится в составе жюри шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Продюсером проекта является Владимир Завадюк.
18 января прима-балерина отметила 40-летие, с которым ее и поздравил продюсер. Последний разместил снимок, на котором позирует в обнимку с популярной артисткой. Завадюк решил признаться, какой на самом деле считает артистку.
"Я знаю тебя самой доброй, теплой, родной, понимающей. Люблю безумно и всегда поддержу. С Днем рождения , для меня ты часть семьи", - написал продюсер.
Отметим, бывший star-продюсер шоу "Танці з зірками" Майя Двалишвили в интервью на YouTube-канале Agasi рассказала о том, как Екатерина Кухар появилась в проекте.
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По словам экс-сотрудницы, прима-балерину привел именно ее отдел, артистку сделали "темной лошадкой". Двалишвили вспомнила, что как только Екатерина Кухар пришла на встречу, все сразу поняли - именно она нужна шоу, а компанию ей составили Влад Яма и Дима Монатик.
Напомним, Екатерина Кухар в преддверии 40-летия удивила откровением
Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветилась в кружеве и пококетничала с известным ведущим
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