Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", появилась в обнимку с продюсером проекта Владимиром Завадюком, который сделал о звезд личное признание.

Уже пять лет Екатерина Кухар находится в составе жюри шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Продюсером проекта является Владимир Завадюк.

18 января прима-балерина отметила 40-летие, с которым ее и поздравил продюсер. Последний разместил снимок, на котором позирует в обнимку с популярной артисткой. Завадюк решил признаться, какой на самом деле считает артистку.

"Я знаю тебя самой доброй, теплой, родной, понимающей. Люблю безумно и всегда поддержу. С Днем рождения , для меня ты часть семьи", - написал продюсер.

Отметим, бывший star-продюсер шоу "Танці з зірками" Майя Двалишвили в интервью на YouTube-канале Agasi рассказала о том, как Екатерина Кухар появилась в проекте.

По словам экс-сотрудницы, прима-балерину привел именно ее отдел, артистку сделали "темной лошадкой". Двалишвили вспомнила, что как только Екатерина Кухар пришла на встречу, все сразу поняли - именно она нужна шоу, а компанию ей составили Влад Яма и Дима Монатик.

Напомним, Екатерина Кухар в преддверии 40-летия удивила откровением

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