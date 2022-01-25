Делом о преследовании и угрозах певице Злате Огневич со стороны неизвестного мужчины занялась прокуратура, которая уже нашла сталкера и сообщила ему о подозрении.

Как пишет Politeka.net, соответствующая информация появилась на странице Киевской городской прокуратуры в Фейсбук. Правоохранители сообщили, что разыскали мужчину, который ранее угрожал Огневич.

Им оказался 40-летней уроженец Черкасской области, проживающий в Киеве. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения (проступка), предусмотренного ч. 1 ст. 129 УК Украины. Правоохранители проводят досудебное расследование и решают вопрос об избрании меры пресечения.

В публикации зафиксировано, что мужчина угрожал певице убийством, что предполагает наказание в тюремного заключения сроком до двух лет.

Правоохранители установили, что мужчина преследовал Огневич с 2019 года и неоднократно ей угрожал. Последний случай был зафиксирован 23 января этого года, который Злата успела записать на видео. Ранее певица поделилась пугающими кадрами в Инстаграм. На них мужчина догонял ее на своей машине и угрожал «завалить».

В свою очередь, Огневич подчеркивает, что уже неоднократно обращалась за помощью правоохранителей ранее, однако они оперативно отреагировали только в этот раз. Певица подчеркивает, что боится за свою жизнь и жизни своих близких.

Напомним, Огневич, которую годами преследует агрессивный фанат, боится за своих близких.

Как сообщала Politeka, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя.

Также Politeka писала, что семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ.