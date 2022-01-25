Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала в своих Instagram-сторис о преследователе, который уже несколько лет не оставляет ее в покое. Оказалось, что певице удалось снять на видео угрозы этого мужчины, и она уже написала заявление в полицию.
Также Злата рассказала, что ни она, и никто из ее семьи этого агрессивного "фаната" не знает. Однако, был инцидент с сестрой артистки, когда преследователь удерживал ее в автомобиле.
"Мой папа вообще не знаком с этим преследователем. Из моей семьи знакома с ним сестра, и то, когда он подставил ситуацию – представился службой такси и приехал за ней. Он насильно ее удерживал в авто и возил по городу. Но тогда моей сестре полиция сказала, мол, он же вас не тронул, ничего не произошло, мы не может это дело рассматривать", - рассказала Огневич в сторис.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Парень лишил жизни молодую жену и ее 18-летнюю сестру: "Спустя всего два дня после свадьбы"
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан удивила обращением к Заливако: "Ты сделал неправильный выбор"
Болезнь унесла жизнь известной советской актрисы: "Была необыкновенно обаятельным человеком"
Она также рассказала, что побывала в отделении полиции в Киеве, написала заявление на преследователя. Злата призналась, что после общения с правоохранителями, ее настроение улучшилось и у нее появилась надежда, что его накажут.
Напомним, "Холостячка" Огневич показала, как бы выглядела после неудачных уколов красоты: "Не могу не поделиться".
Как сообщала Politeka, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя: "Мне вас жаль, Злата".
Также Politeka писала, что Злата Огневич в Африке призналась в курортном романе: "Перерос в отношения...".