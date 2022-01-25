Известная певица Злата Огневич рассказала о преследователе, который годами не дает покоя ее семье и ей, звезда уже написала заявление в полицию.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала в своих Instagram-сторис о преследователе, который уже несколько лет не оставляет ее в покое. Оказалось, что певице удалось снять на видео угрозы этого мужчины, и она уже написала заявление в полицию.

Также Злата рассказала, что ни она, и никто из ее семьи этого агрессивного "фаната" не знает. Однако, был инцидент с сестрой артистки, когда преследователь удерживал ее в автомобиле.

"Мой папа вообще не знаком с этим преследователем. Из моей семьи знакома с ним сестра, и то, когда он подставил ситуацию – представился службой такси и приехал за ней. Он насильно ее удерживал в авто и возил по городу. Но тогда моей сестре полиция сказала, мол, он же вас не тронул, ничего не произошло, мы не может это дело рассматривать", - рассказала Огневич в сторис.

Она также рассказала, что побывала в отделении полиции в Киеве, написала заявление на преследователя. Злата призналась, что после общения с правоохранителями, ее настроение улучшилось и у нее появилась надежда, что его накажут.

Напомним, "Холостячка" Огневич показала, как бы выглядела после неудачных уколов красоты: "Не могу не поделиться".

Как сообщала Politeka, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя: "Мне вас жаль, Злата".

Также Politeka писала, что Злата Огневич в Африке призналась в курортном романе: "Перерос в отношения...".