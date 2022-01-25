Известный артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, восхитил публику.

В сети появился фрагмент новой песни, ставшей саундтреком к комедии «Большая прогулка». Андрей Данилко написал музыку к фильму и создал несколько треков. Также Верка Сердючка с матерью сыграли в комедии.

"Специально для нашей ленты селебритиз подготовила вау-сюрприз. А сама «Большая Прогулка» станет значительным событием и для звезды, и для фанов", - отметили создатели фильма.

Саундтрек к фильму стал первой за 20 лет украиноязычной песней Сердючки.

Отметим, украинцы обрадовались такому сюрпризу от Андрея Данилко.

«Что за песня Сердючки? Неужели новая?», «Данилко! :-)», «Огонь», «Андрей это праздник души», «Класс просто», «Талантище», - пишут в Сети.

Отметим, главные роли исполнили звезды «95-го Квартала» Юрий Ткач и Елена Кравец, участница «Женского Квартала» Ирина Гатун. Также в фильме снялся певец Позитив.

Напомним, Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу": "Блин, зачем так...."

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