Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко является успешным украинским артистом, который известен под сценическим именем Верка Сердючка. Звезда получил звания Народного и Заслуженного артиста Украины. Звезда сейчас активно снимается в разных шоу и выступает с концертами. Так, Данилко пригласили на новогодний огонек в "Дизель шоу". На страничке проекта в Инстаграм решили вспомнить выступление Андрея в проекте.

"БАТЬКО НАШ – БАНДЕРА: ВЕРКА СЕРДЮЧКА НА «ДИЗЕЛЕ» ШОКИРОВАЛА НЕОЖИДАННЫМ РЕПЕРТУАРОМ.

Концерты «Дизель Шоу» всегда яркие и незабываемые. И удивляют не только «дизеля», а и приглашенные гости. Так, на новогоднем концерте Верка Сердючка со сцены спела песню про Степана Бандеру", - написано было под фотографиями.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну блин, зачем так?", "Да я была на концерте, было очень супер", "Кто бы говорил, если б захотели, не допустили".

Напомним, Андрея Данилко засняли в обычной жизни, без грима и пышных форм Сердючки

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