Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал архивный кадр со своей бывшей коллегой, украинской певицей Тиной Кароль. На фото артистка выглядела очень счастливой, а сам Горбунов немного заросшим.
Как известно, у Тины Кароль 25 января день рождения. Ей исполнилось 37 лет.
«Тиночка! C Днем рождения!! Пусть всегда в душе будет весна и тепло! Твори, цвети и вдохновляй!», - подписал фото телеведущий.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлению звезды, а также оставили звездам массу отзывов.
«С днем рождения! Ты лучшая!», «Ой, Тане здесь хоть 18 лет? А то я знаю, вы там шампанское приготовили! Несовершеннолетним нельзя», «Франковские», - пишут пользователи сети.
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Как известно, в прошлом году Тина Кароль отказалась от участия в «Голосе страны» и «Танцах со звездами».
Напомним, что Горбунов растрогал кадром с пятимесячным сыном: как выглядит ребенок Осадчей.
Как сообщала Politeka, Горбунов показал старшего сына во дворе дома: "Помощник идет".
Также Politeka писала, что Горбунов накануне "Голос країни 12" показал тренеров и жену-ведущую: "Катя класс, а Юра просто...".