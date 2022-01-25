Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который ведет такие проекты, как «Голос страны» и «Танцы со звездами» засветился в компании известной певицы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал архивный кадр со своей бывшей коллегой, украинской певицей Тиной Кароль. На фото артистка выглядела очень счастливой, а сам Горбунов немного заросшим.

Как известно, у Тины Кароль 25 января день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

«Тиночка! C Днем рождения!! Пусть всегда в душе будет весна и тепло! Твори, цвети и вдохновляй!», - подписал фото телеведущий.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлению звезды, а также оставили звездам массу отзывов.

«С днем рождения! Ты лучшая!», «Ой, Тане здесь хоть 18 лет? А то я знаю, вы там шампанское приготовили! Несовершеннолетним нельзя», «Франковские», - пишут пользователи сети.

Как известно, в прошлом году Тина Кароль отказалась от участия в «Голосе страны» и «Танцах со звездами».

Напомним, что Горбунов растрогал кадром с пятимесячным сыном: как выглядит ребенок Осадчей.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал старшего сына во дворе дома: "Помощник идет".

Также Politeka писала, что Горбунов накануне "Голос країни 12" показал тренеров и жену-ведущую: "Катя класс, а Юра просто...".