Юрій Горбунов і Катя Осадча вперше стали батьками спільної дитини, Івана, у 2017 році, повідомляє Politeka.net. Пара довго приховувала обличчя малюка, і лише в цьому році щасливий батько дозволив поглянути на хлопчика.
Однак кадри, де видно обличчя Івана залишається досі рідкісними.
На нових відео в сторіс Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином. Він прибирав сніг у дворі будинку, а малюк зголосився йому допомогти.
"Помічник іде. Ура!", - зазначив Юрій Горбунов.
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Хлопчик твердо вирішив допомогти батькові, і навіть хотів сам все зробити.
Зазначимо, минулого року у Юрія Горбунова і Каті Осадчої народилася друга спільна дитина Данило.
Для телеведучої це третій син, адже також вона мама 19-річного Іллі Поліщука, який народився у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Пара розлучилася через два роки після народження сина.
Багато років Катя Осадча не афішувала своє особисте життя, поки не вийшла заміж за свого колегу Юрія Горбунова. Примітно, що закохані спочатку приховували стосунки.
Нагадаємо, Осадча порівняла заходи сонця в Таїланді і в Україні
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