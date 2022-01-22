Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов, який разом з дружиною Катею Осадчою став ведучим нового сезону "Голосу країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист поділився в сторіс чарівним кадром з маленьким сином.

На фотографії Юрій показав, як проводить час з п'ятимісячним Данилом, який з'явився на світ у серпні минулого року. На знімку тато і син відображені в затишній домашній обстановці, вони вмостилися на підлозі. Телеведучий ніби спостерігає, як повзає його дитина і при цьому мило посміхається в камеру.

Відзначимо, що Юрій Горбунов у шлюбі в Катею Осадчій ростить двох синів-Івана і Данила, який народився п'ять місяців тому. Також у дружини ведучого є дорослий син від першого шлюбу, який вже не живе з ними. Зіркові батьки вирішили не показувати обличчя своїх маленьких синів, так що старшого сина Івана і відповідно маленького Данила ще ніхто цілком не бачив у соцмережах ведучих.

Нагадаємо, Осадча блиснула новим образом за лаштунками "Голосу країни": глибокий виріз і намисто зі страз.

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