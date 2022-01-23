Як пише Politeka.net, 23 січня на каналі «1+1» стартує новий сезон вокального шоу під назвою «Голос країни».
Цього року тренерами стали головні українські суперзірки: український продюсер і репер Потап, популярна співачка Надя Дорофєєва, рок-легенда, соліст гурту " Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова.
Шоумен Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою будуть ведучими вокального проекту.
Перед прем'єрою "Голос країни-12" Горбунов вирішив показати українцям кілька фотографій, зроблених з суддями Олею Поляковою і Надею Дорофєєвою, а також зі своєю дружиною.
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У підписі Юрій закликав українців не пропустити початок сезону.
"Вже сьогодні Голос країни!! 12 сезон стартує!! О 21.00!!",- повідомив шоумен.
Фанати висловлюють захват від побаченого.
"Катя клас, а Юра просто супер, комбінезон Олі чудовий, а Надя просто молода і це так чудово", - пишуть вони.
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Як повідомляла Politeka, Осадча в компанії Горбунова поділилася з українцями шматочком літа:"така щаслива жінка".
Також Politeka писала, що 51-річний Горбунов, скинувши футболку, блиснув фігурою:"Ось це справжній відпочинок".