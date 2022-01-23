Відомий український телеведучий Юрій Горбунов перед стартом вокального шоу "Голос країни-12" показав знімки з Катею Осадчою, Надею Дорофєєвою та Олею Поляковою.

Як пише Politeka.net, 23 січня на каналі «1+1» стартує новий сезон вокального шоу під назвою «Голос країни».

Цього року тренерами стали головні українські суперзірки: український продюсер і репер Потап, популярна співачка Надя Дорофєєва, рок-легенда, соліст гурту " Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова.

Шоумен Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою будуть ведучими вокального проекту.

Перед прем'єрою "Голос країни-12" Горбунов вирішив показати українцям кілька фотографій, зроблених з суддями Олею Поляковою і Надею Дорофєєвою, а також зі своєю дружиною.

У підписі Юрій закликав українців не пропустити початок сезону.

"Вже сьогодні Голос країни!! 12 сезон стартує!! О 21.00!!",- повідомив шоумен.

Фанати висловлюють захват від побаченого.

"Катя клас, а Юра просто супер, комбінезон Олі чудовий, а Надя просто молода і це так чудово", - пишуть вони.

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Як повідомляла Politeka, Осадча в компанії Горбунова поділилася з українцями шматочком літа:"така щаслива жінка".

Також Politeka писала, що 51-річний Горбунов, скинувши футболку, блиснув фігурою:"Ось це справжній відпочинок".