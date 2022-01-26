Известная украинская певица Ани Лорак, которая уже давно живет в России, покрасовалась в эффектном стильном наряде на отдыхе за границей.

Как пишет Politeka.net, 43-летняя Ани Лорак отправилась на отдых, но не стала рассказывать поклонникам, где именно она проводит отпуск. Вместо этого, певица балует фанатов яркими кадрами в купальниках и эффектных нарядах.

На свежем фото она предстала в красивом корсете с очень глубоким декольте. Лорак похвасталась своими формами.

«Хорошего тёплого вечера!», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и пожеланий.

«Фотографии нашей Дивы с отдыха как отдельный вид искусства», «Шикарная. Хорошего отдыха вам!», «Потрясающая! В каком восхищении от вашего образа, не передать словами», «Какая вы стильная. Хорошего вечера вам!», «Настоящая ДИВА! Шикарнейшая! Каролиночка, прекрасно Вам провести время!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак в эффектном платье из перьев заговорила о возвращении в Украину: «Дива вернулась».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в мокром купальнике показала себя сзади: "Как же долго я тебя ждала...".

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