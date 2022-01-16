Відома артистка Ані Лорак, яка оголосила свій тур по Україні, в сяючій сукні та колготках в сітку розповіла, як почала рік.

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою співачкою. Як відомо, нещодавно виконавиця виступила з концертом в Україні, через багато років. У 2014-му році артистка покинула Україну і через висловлювання на її адресу, залишилася в Росії.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ані Лорак позує перед камерою в шикарному короткому платті з блискучими частинками та колготками в сітку. Під фото Лорак розповіла, як у неї почався 2022-ий рік.

"Опишіть початок свого року💕 я увірвалася у 2022-й в роботі та відчуваю прилив сил💥

Нові пісні, нові проєкти, нові емоції.

Мені подобається цей тигр", - висловилася Ані Лорак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото співачки: "Яка ж Ви 🔥 🔥 🔥 вам дуже личить цей образ...", "Шалено красиво!", "Наша Діва! Тигреня зустрів поки не дуже ласкаво, чекаємо ваших нових робіт! Вдалого туру вам по Україні", "Чекаємо вас в Україні 👏 👏 👏 наша Діва улюблена", "Красуня, одним словом Діва".

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