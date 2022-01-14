Відома українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і будує кар'єру в Росії, анонсувала повернення в Україну зі своїми концертами.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ані Лорак опублікувала фото, на якому позувала в красивій сукні з пір'я. Мініатюрний наряд зробив акцент на талії артистки, засвітивши стрункі ніжки.

"Дорогі мої, з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. #ШоуTheBestUkraine, скоро!",- підписала фото артистка, ефектно анонсувавши концерти в Харкові, Запоріжжі та Херсоні, які відбудуться в травні 2022 року.

У коментарях зірці залишили масу відгуків. Українські шанувальники зачекалися свою улюбленицю.

"Ви не уявляєте, як ми вас чекали і сумували! Музика поза політикою. Ви-любов", «Нарешті! Україна так чекала довгоочікуваний тур! Коли буде Київ, Кароліночка?", "Як же я рада, що ви можете повернутися додому", «Ну все. Діва повернулася додому", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак в мініатюрному топі продемонструвала, заради чого тренувалася: кадри із залу.

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