Співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як насолоджується сонцем в перший день відпочинку.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є популярною співачкою українського походження. 43-річна співачка і зараз займається творчістю, випускаючи нові пісні і сингли. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Ані Лорак була в купальнику і леопардової накидці. На останньому знімку співачка стояла вже в басейні, вражаючи формами в мокрому купальнику, адже розвернулася спиною.

"Хай живе сонце. Як довго я тебе чекала...", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Неймовірна, гарного відпочинку", "остання фотка вогонь", " приголомшливо! Чудово виглядаєш!! Шалено приваблива!Неможливо описати словами!Гарного відпочинку вам і настрою", "Прекрасного відпочинку", "дуже красива ви і фігура у вас вогонь".

Нагадаємо, екс-чоловік Лорак жорстко і з матом викликався через зауваження його нареченій

Також Politeka писала, що Ані Лорак у сукні з пір'я ефектно заявила про повернення в Україну

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак у "дірявому" вбранні розповіла, як проводить початок року



