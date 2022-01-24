Як пише Politeka.net, Ані Лорак є популярною співачкою українського походження. 43-річна співачка і зараз займається творчістю, випускаючи нові пісні і сингли. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Ані Лорак була в купальнику і леопардової накидці. На останньому знімку співачка стояла вже в басейні, вражаючи формами в мокрому купальнику, адже розвернулася спиною.
"Хай живе сонце. Як довго я тебе чекала...", - написала зірка під фото.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Неймовірна, гарного відпочинку", "остання фотка вогонь", " приголомшливо! Чудово виглядаєш!! Шалено приваблива!Неможливо описати словами!Гарного відпочинку вам і настрою", "Прекрасного відпочинку", "дуже красива ви і фігура у вас вогонь".
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