30-летняя рэперша Alyona Alyona опубликовала новое необычное фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Alyona Alyona позировала на фоне ковра, надев красные сапоги с каблуками-шпильками на руки.

В таком образе артистка решила поговорить о «каблуках» и «подкаблучниках» в отношениях.

«Есть женщины, которые обожают подчинять мужчин, делать их пушихтыми котиками, которые выполняют все их прихоти. От любого взмаха пальчика этой женщины, мужчина должен приносить ей все на тарелочке с золотой каемочкой. В моем понимании здоровых отношений и здорового общества – такая ситуация не ок», - заявила артистка.

В то же время она отметила, что мужчин, которые трепетно относятся к своим женщинам часто клеймят как "подкаблучников".

Отметим, образ Alyona Alyona активно комментируют в Сети.

«Мистер Крабс», «Фото просто отпад», «Как же я люблю твои фото», "Фото огонь" - пишут в комментариях.

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