30-летняя рэперша Alyona Alyona опубликовала новое необычное фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Alyona Alyona позировала на фоне ковра, надев красные сапоги с каблуками-шпильками на руки.

В таком образе артистка решила поговорить о «каблуках» и «подкаблучниках» в отношениях.

алена Савраненко, Alyona Alyona, алена алена

«Есть женщины, которые обожают подчинять мужчин, делать их пушихтыми котиками, которые выполняют все их прихоти. От любого взмаха пальчика этой женщины, мужчина должен приносить ей все на тарелочке с золотой каемочкой. В моем понимании здоровых отношений и здорового общества – такая ситуация не ок», - заявила артистка.

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В то же время она отметила, что мужчин, которые трепетно относятся к своим женщинам часто клеймят как "подкаблучников".

Отметим, образ Alyona Alyona активно комментируют в Сети.

«Мистер Крабс», «Фото просто отпад», «Как же я люблю твои фото», "Фото огонь" - пишут в комментариях.

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