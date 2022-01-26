30-летняя рэперша Alyona Alyona опубликовала новое необычное фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Alyona Alyona позировала на фоне ковра, надев красные сапоги с каблуками-шпильками на руки.
В таком образе артистка решила поговорить о «каблуках» и «подкаблучниках» в отношениях.
«Есть женщины, которые обожают подчинять мужчин, делать их пушихтыми котиками, которые выполняют все их прихоти. От любого взмаха пальчика этой женщины, мужчина должен приносить ей все на тарелочке с золотой каемочкой. В моем понимании здоровых отношений и здорового общества – такая ситуация не ок», - заявила артистка.
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В то же время она отметила, что мужчин, которые трепетно относятся к своим женщинам часто клеймят как "подкаблучников".
Отметим, образ Alyona Alyona активно комментируют в Сети.
«Мистер Крабс», «Фото просто отпад», «Как же я люблю твои фото», "Фото огонь" - пишут в комментариях.
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