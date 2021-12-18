Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно съехались жить вместе с блогером Yoxden, показала, как живет с возлюбленным.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona является популярной украинской рэп-исполнительницей. Звезда встречается с парнем по имени Денис, который оказался популярным блогером под псевдонимом Yoxden. Сейчас парочка живет вместе, ведь Alyona Alyona переехала к нему. На новых сторис у себя в Инстаграм показала, в каких условиях им приходится жить.

На новых сторис исполнительница показала дверь в туалетную комнату. Как оказалось, ее там нет, а только шторка.

"Кстати, мало кто знает, а у нас с Денисом вот такой вот социальный туалет с такой шторкой - заходишь и... Так мы жили, так все гости ходили тихонько в туалет.

"Мало кто знает", - написала на сторис звезда.

Фолловеры не смогли оценить публикацию, которую исполнительница разместила в сторис Инстаграм. Все из-за того, что в данном разделе социальной сети нет подобных инструментов для взаимодействия с автором.

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