Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona является популярной украинской рэп-исполнительницей. Звезда встречается с парнем по имени Денис, который оказался популярным блогером под псевдонимом Yoxden. Сейчас парочка живет вместе, ведь Alyona Alyona переехала к нему. На новых сторис у себя в Инстаграм показала, в каких условиях им приходится жить.
На новых сторис исполнительница показала дверь в туалетную комнату. Как оказалось, ее там нет, а только шторка.
"Кстати, мало кто знает, а у нас с Денисом вот такой вот социальный туалет с такой шторкой - заходишь и... Так мы жили, так все гости ходили тихонько в туалет.
"Мало кто знает", - написала на сторис звезда.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
"Легли" от наплыва покупателей": на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию
Новая беда у "Холостячки" Мишиной, артистка разоткровенничалась о болезни: "Деваться некуда..."
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
Фолловеры не смогли оценить публикацию, которую исполнительница разместила в сторис Инстаграм. Все из-за того, что в данном разделе социальной сети нет подобных инструментов для взаимодействия с автором.
Напомним, Alyona Alyona удивила чувственным танцем с бойфрендом, "Танці з зірками" меркнут
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona устроила провокацию с молодым парнем, неожиданное видео
Также Politeka сообщала, что известный блогер, который встречается с Alyona Alyona, рассекретил ее любовное прозвище