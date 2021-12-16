Как передает Politeka.net, Alyona Alyona (Елена Савраненко) является популярной украинской рэп-исполнительницей. Также, она является автором хип-хоп хитов.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она представила момент своей новой песни "Люблю тебя". Alyona Alyona напевает слова песни, обнимая своего парня Дениса. Ранее певица скрывала своего бойфренда, однако недавно заявила, что переехала к нему и показала его публике.

"Люблю тебя @yoxden ❤️

Отмечайте в комментариях, тех, кого любите!", — высказалась Alyona Alyona.

Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под видео: "Вот как нужно любить", "Освободите Вилли", "Как мягко ему", "Это как я с мужем", "Подушка безопасности".

Напомним, Alyona Alyona участвовала в седьмом сезоне популярного проекта "Танці з зірками", где танцевала с Юрием Гуричем.

Ранее сообщалось, Alyona Alyona наконец представила своего парня, который оказался известным блогером: "Ждем приглашения на свадьбу"

Также, Alyona Alyona на фоне борща разоткровенничалась о первом поцелуе и свиданиях со своим Денисом: "Такие чувства..."

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