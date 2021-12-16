Как передает Politeka.net, Alyona Alyona (Елена Савраненко) является популярной украинской рэп-исполнительницей. Также, она является автором хип-хоп хитов.
Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она представила момент своей новой песни "Люблю тебя". Alyona Alyona напевает слова песни, обнимая своего парня Дениса. Ранее певица скрывала своего бойфренда, однако недавно заявила, что переехала к нему и показала его публике.
"Люблю тебя @yoxden ❤️
Отмечайте в комментариях, тех, кого любите!", — высказалась Alyona Alyona.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
63-летнюю Мадонну застали за мытьем полов: "Хотел бы быть там..."
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП
Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под видео: "Вот как нужно любить", "Освободите Вилли", "Как мягко ему", "Это как я с мужем", "Подушка безопасности".
Напомним, Alyona Alyona участвовала в седьмом сезоне популярного проекта "Танці з зірками", где танцевала с Юрием Гуричем.
Ранее сообщалось, Alyona Alyona наконец представила своего парня, который оказался известным блогером: "Ждем приглашения на свадьбу"
Также, Alyona Alyona на фоне борща разоткровенничалась о первом поцелуе и свиданиях со своим Денисом: "Такие чувства..."
Politeka рассказывала, Alyona Alyona устроила провокацию с молодым парнем, неожиданное видео: "Странная женщина, странная!"