Как передает Politeka.net, Alyona Alyona (Елена Савраненко) является популярной украинской рэп-исполнительницей. Также, она является автором хип-хоп хитов.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Alyona Alyona засветила интерьер маленькой квартиры, в которой проживает со своим бойфрендом - известным блогером Денисом, к которому недавно переехала жить. В одной комнате расположена и кухня, и кровать, и сушилка для одежды.

"Вот это когда у меня выходной, могу себе позволить. Стиральная машинка - сама стирает. Мультиварка сама готовит еду, а парни работают", — рассказала Alyona Alyona.

Также, певица засветила своего бойфренда и показала, в каком виде он ходит дома.

"В конце такого продуктивного вечера можно себе позволить немножко доставки еды, классное кино, и классного Дениса", — поделилась Alyona Alyona.

Ранее сообщалось, Alyona Alyona отправилась на отдых с возлюбленным и похвасталась кадрами: "Корабль за миллион долларов"

Также, Alyona Alyona засветила туалет с занавеской в их с парнем квартире, огорошив признанием: "Мало кто знает..."

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