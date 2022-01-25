Известный ведущий Сергей Притула напомнил украинцам о существенной разнице между Олегом Винником, Виктором Павликом и другими певцами.

Как пишет Politeka.net, внимание украинцев привлек один из вопросов, который Притула задал на программе «Хто зверху?». Так, во время игры ведущий поинтересовался у участниц:

«Кто из них не народный артист Украины? Виктор Павлик, Олег Винник, Александр Пономарев».

Правильным ответом на этот вопрос будет Олег Винник, ведь именно у этого певца пока нет звания Народного артиста.

В комментариях к посту с отрывком программы украинцы принялись активно обсуждать этот факт. Некоторые считают его несправедливым: по мнению людей певец уже заслужил для себя такое звание. Впрочем, в комментариях были и другие мнения.

«Олег Винник на народный конечно!», «Винник еще не народный артист», «Пора бы уже исправить это недоразумение и дать звание ОВ», «Винник и слава богу», - пишут люди.

Стоит отметить, что в список Народных артистов Украины эстрадные певцы попадают не так часто. А вот звание Заслуженного артиста в прошлом году присвоили Дмитрию Монатику.

Напомним, Винник неожиданно заговорил о том, что на него произвело огромное впечатление.

Как сообщала Politeka, Пономарев озадачил украинцев выступлением с "тайной женой" Винника.

Также Politeka писала, что Олег Винник сразил наповал новым фото, заставив «волчиц» пищать от восторга.