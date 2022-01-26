Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм кадрами, на которых пробует необычный суп белого цвета. Он с удовольствием ел блюдо, отмечая, что так готовит его мама.
«Знаю, много кто просил рецепт моего утреннего колумбийского супа) И я с командой уже снял рецепт!», - отметил Эктор Хименес-Браво, обрадовав поклонников.
В комментариях поклонники оставили массу теплых слов.
«Рецепт в студию)) уже готовлю ложку)», «Рецепт колумбийского супа, пожалуйста, уж очень аппетитно завтракает», «Мысленно я уже там... с ложкой», «Немножко похоже на суп, который готовила Ваша мать», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что не так давно мама шоумена долгое время гостила у него в Киеве. Он снимал много видео с женщиной и даже засветил ее в рекламе. Кроме этого, мама много готовила для ресторатора.
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