Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм кадрами, на которых пробует необычный суп белого цвета. Он с удовольствием ел блюдо, отмечая, что так готовит его мама.

«Знаю, много кто просил рецепт моего утреннего колумбийского супа) И я с командой уже снял рецепт!», - отметил Эктор Хименес-Браво, обрадовав поклонников.

В комментариях поклонники оставили массу теплых слов.

«Рецепт в студию)) уже готовлю ложку)», «Рецепт колумбийского супа, пожалуйста, уж очень аппетитно завтракает», «Мысленно я уже там... с ложкой», «Немножко похоже на суп, который готовила Ваша мать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что не так давно мама шоумена долгое время гостила у него в Киеве. Он снимал много видео с женщиной и даже засветил ее в рекламе. Кроме этого, мама много готовила для ресторатора.

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