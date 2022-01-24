Відомий шеф-кухар, шоумен і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як відпочиває і відновлює сили після зйомок фінального епізоду шоу.

Як передає Politeka.net, в Instagram він опублікував фото, зроблене в ліжку. Ектор Хіменес-Браво ніжився без футболки в ліжку, а зверху лежала його улюблениця – собака Лупіта. Як відомо, собачка майже скрізь супроводжує ресторатора і є головною зіркою його соціальних мереж.

"Повне перезавантаження відбулося! Вчора зйомка фіналу "МастерШеф. Битва сезонів", а сьогодні день зарядки батарейки. Хороший фільм, смачна їжа і компанія найближчих - для мене ці моменти щастя, важливіше яких немає нічого. А що для вас справжній відпочинок? Як відновлюєте сили після важкої роботи?",- поділився своїми враженнями Хіменес-Браво.

Відзначимо, що зйомки останнього сезону "Майстер Шеф", де за перемогу билися фіналісти минулих сезонів, підійшли до кінця. При цьому не телеекрани вийшов тільки перший епізод проекту.

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