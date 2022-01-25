Як передає Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами зі зйомок кулінарного шоу. Він засвітив своїх колег в ефектних костюмах. Володимир Ярославський постав у незвичайному костюмі, а Ольга Мартиновська позувала в неймовірній вечірній сукні.
"Зйомки були дуже спекотними. І, звичайно ж, веселими", - підписав кадри Хіменес-Браво.
Також він вирішив пожартувати над колегою, опублікувавши кілька кадрів, на яких Ярославський задрімав.
"Тим часом Ярославський Вова", - жартівливо підписав фото шоумен.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Інформація про смерть Людмили Янукович виявилася фейком - ЗМІ
Хлопець позбавив життя молоду дружину і її 18-річну сестру: "Всього через два дні після весілля"
"Я тебе завалю": Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і попросила про допомогу
Горбунов засвітив старшого сина у дворі їх з Осадчої особняка: "Помічник іде"
Судячи з кадрів, зірки вже встигли відзняти фінал шоу.
"Ви вже зрозуміли, що ми знімали фінал", - резюмував шоумен.
Як відомо, в ефір вийшов новий сезон популярного проекту, в якому за перемогу боротимуться переможці минулих сезонів. У першому випуску шоу покинув Руслан Лучков, який був суперфіналістом 9 сезону.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво задивився на фігуру Каменських в купальнику: "зебра".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво показав невдалі дублі зі зйомок "Майстер Шеф".
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво похвалився дорогою покупкою: "з віком приходить...".