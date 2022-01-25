Як передає Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами зі зйомок кулінарного шоу. Він засвітив своїх колег в ефектних костюмах. Володимир Ярославський постав у незвичайному костюмі, а Ольга Мартиновська позувала в неймовірній вечірній сукні.

"Зйомки були дуже спекотними. І, звичайно ж, веселими", - підписав кадри Хіменес-Браво.

Також він вирішив пожартувати над колегою, опублікувавши кілька кадрів, на яких Ярославський задрімав.

"Тим часом Ярославський Вова", - жартівливо підписав фото шоумен.

Судячи з кадрів, зірки вже встигли відзняти фінал шоу.

"Ви вже зрозуміли, що ми знімали фінал", - резюмував шоумен.

Як відомо, в ефір вийшов новий сезон популярного проекту, в якому за перемогу боротимуться переможці минулих сезонів. У першому випуску шоу покинув Руслан Лучков, який був суперфіналістом 9 сезону.

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