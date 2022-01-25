Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Анна Богдан, которая стала избранницей Михаила Заливако на шоу "Холостяк", поделилась в своем Instagram очаровательными кадрами и обратилась за советом.

В своем посте Анна показала соблазнительные кадры из красивой фотосессии в лифте. Перед камерой он позировала в сверкающем мини-платье нежного розового оттенка с пышными прозрачными рукавами и стразами. Ее волосы аккуратно уложены, в ушах массивные серебристые серьги, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Богдан обратилась к фолловерам за советом, как лучше вести свою страницу в соцсети.

"Сегодня у меня очень серьезный разговор. Или даже больше, хочу обратиться к вам за советом. Как вы уже заметили, я преобразила свою страничку. Захотелось поэкспериментировать и предать ей визуал, стиль, фото с фотосессий, кто как это называет. Но начали приходить сообщения, комментарии "где живые фото?", "хочется видеть вашу живую страничку, как раньше" и так далее… Поделитесь своим мнением? Мне это очень важно, буду благодарна каждому комментарию", - написала девушка, обращаясь к поклонникам.

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан озадачила уставшим видом, едва двигая ногами: кадры.

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