Как пишет Politeka.net,Анна Богдан стала популярной в Инстаграм после финала проекта, причем она вместе с главным героем "Холостяка" несколько месяцев скрывала отношения до самого финала. А после шоу на пару обрушился поток критики только из-за их личного выбора.
Как известно, Анна Богдан рассказала после шоу, что она не всегда была такой стройной и в ее жизни был период, когда она долго мучилась из-за лишнего веса. Рядом с Михалом Заливако, который все время тренируется, Богдан также решила рассказать о себе.
По ее словам, она сбросила 15 кг благодаря правильному подходу. И теперь вместе с возлюбленным продолжает тренироваться, чтобы не забрасывать свою форму. Иногда девушка переусердствует, как в этот раз. Страдая от крепатуры, Богдан показала, как выходит из заведения, едва двигая ногами. Посмеявшись над ситуацией, она показала видео в Инстаграм.
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Отметим, Анна Богдан с Михаилом Заливако встречаются уже около года после шоу, сеейчас они живут вместе и часто ездят на отдых. Оттуда пара делится яркими фото и замечаниями о том, как они развиваются.
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