Блогерка Анна Богдан, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, показала, как занимается спортом, поделившись совместным фото из спортзала.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является популярной украинской блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. После проекта пара начала строить отношения, встречаясь уже почти год. На новых сторис Анна показала, как занимается с Михаилом спортом, поделившись фотографией из спортзала в соцсети Инстаграм, где ведет блог.

На фото Анна появилась в лосинах и мини-топике. Рядом стоял Михаил, который был в шортах и футболке. Пара улыбалась, позируя рядом и подняв правую руку, демонстрируя бицепс.

"Немножко спорта", - написано было под фото.

А до этого Анна показывала нежности с Михаилом в лифте. Богдан прижалась к Заливако, сфотографировав отражение в зеркале. Пара была в верхней одежде и возвращалась домой.

"А теперь пора спать", - написала Богдан.

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