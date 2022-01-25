Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего, шоумена и ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина часто делится с фолловерами яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила на своей странице очаровательное фото, а в подписи к нему выдала секрет, как она все успевает и остается на позитиве.

На новой фотографии Кристина запечатлена во время одной из съемок, она позирует в светлой комнате с красивой наряженной елочкой. Перед камерой жена ведущего появилась в утреннем образе – на ней уютный белоснежный халат, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка. В руках она держит чашку с утренним кофе.

"Вы часто спрашиваете, как мне удается все успевать с тремя детьми и мужчиной-звездой? И при этом оставаться постоянно на таком позитиве? Все просто – я занимаюсь тем, что доставляю мне колоссальное удовольствие, вдохновляюсь достижениями других и меня окружают люди, которые транслируют счастье. Totally love во всем. Такая и съемка сегодня была у меня – наполнившая эмоциями. 2022 – ты уже ворвался в мою жизнь с такой классной энергией и динамикой, что мне уже очень интересно, что будет дальше!", - написала Кристина в подписи к фото.

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