Жена ведущего Григория Решетника Кристина рассказала, как поговорила с ребенком о взрослой теме, поделившись с украинцами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник уже более 10 лет в браке. У пары есть трое детей - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина в Инстаграм решила рассказать украинцам, как объяснила среднему сыну о том, откуда берутся дети.

"Разговоры об «Этом»

Вчера в очередной раз старшие дети говорили, что нам нужно уже сестренку или братика))) Каждый день нам с Гришей об этом напоминают

А на исходе разговора Дима у нас начал спрашивать, как малыш из живота появляется, как рождался он, Ваня и Саша.

Как будто мы родители с опытом, словно мы с Ванюшей это уже проходили, но Димуле только 4 года, а у старшего любопытство появилось где-то в 6-7 лет. Учитывая возраст, здесь хотелось бы как-то подойти к вопросу не так глобально))

Так вот… Гриша сразу же сказал, что появляется из живота, будь то пупка)))) а потом взглянул на меня с вопросительным знаком в глазах. Я сказала, что в принципе ход мыслей у папы правильный, но ребенок живет 9 месяцев в животе, через пупок и канат получает от мамы всю пищу и витамины, а потом, когда приходит время, появляется через низ) Диме было этого достаточно) )

Теперь ждем вопроса, как детки попадают в животик?))

Так вот, я за то, чтобы особо не придумывать истории о аистах и ​​детях, которых они приносят, а за реальную ситуацию. Но, в зависимости от возраста, без подробностей и шокирующих моментов", - написала Кристина.

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