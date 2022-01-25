Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в своем Инстаграм новым постом. Как и любая другая знаменитость, Осадчая сталкивается с необходимостью много времени перед съемками проводить в гримерке, где над ней «колдуют» визажисты, парикмахеры и стилисты. Ведущая решила показать этот процесс на новом видео.
На ускоренных кадрах можно увидеть, как Осадчей делают яркий макияж и объемную прическу. Судя по карточкам в ее руках, это происходило перед съемками шоу «Голос країни».
В конце Осадчая с удовольствием покрасовалась готовым результатом.
«Ежедневные перевоплощения. Как за час делают телеведущую», - написала знаменитость.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Невероятно красивая», «Зачем столько усилий? Красивая и без штукатурки!», «Катюш, вы волшебная и без всего этого», «Главное не чесать лицо», «Несложно хорошо выглядеть, когда столько людей над этим работают», «Думала голову оторвут…Выдержать это, а потом работать», «Бедная кожа лица, сочувствую, а что будет через пару лет?», - пишут люди.
Напомним, Осадчая блеснула новым образом за кулисами "Голосу країни": глубокий вырез и ожерелье из страз.
Как сообщала Politeka, Осадчая похвасталась сюрпризом от Горбунова в честь особенной даты.
Также Politeka писала, что Осадчая в роскошном платье-вышиванке показала молодую маму и красивого отца.