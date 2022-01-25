Известный хореограф, судья "Україна має талант" и звезда «Танцев со звездами» Женя Кот показал, чем занимается на Мальдивах с красоткой-женой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Женя Кот опубликовал забавное видео, которое они с Наталией Татаринцевой сняли на Мальдивах. Девушка наслаждалась водой и солнцем, в то время как артист подкрался к ней сзади и утащил ее в воду.

«Ну, все забрал ее домой! Отпуск кончился», - подписал видео хореограф.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Вы невероятно классные, красивые, счастливые! Пусть в вашей семье будет только добро, мир и бесконечная любовь!», «Как у вас получается сохранить такие трепетные отношения так долго?», «Ну крутяк! И тут Наталья носочек тянет так же, как и на пилоне!», «Какие же Вы классные», - пишут поклонники.

Отметим, что на Мальдивах парочке удалось снять много красивых атмосферных фото и видео, которыми они хвастались в сети.

Напомним, что Евгений Кот рассказал истинную цену своего успеха: "Я тебе могу сказать...".

Как сообщала Politeka, Евгений Кот ошарашил видом, нырнув в воду: "Зачем...".

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