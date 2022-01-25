Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Женя Кот показав, чим займається на Мальдівах, куди поїхав з дружиною-гімнасткою.

Як передає Politeka.net, суддя "Україна має талант" Євген Кот відправився відпочивати зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою на Мальдіви після новорічних свят. На своїй сторінці в Instagram Євген Кот поділився новим відео.

На кадрах Женя Кот пірнає в найчистішу воду і пропливає повз камери (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я обожнюю купатися, плавати, пірнати! Обожнюю море, океан!

Я б не вилазив з води, сидів би в ній цілодобово!)

Є тут такі ж любителі моря як я", - зізнався Женя Кот.

Шанувальники хореографа залишили безліч коментарів під відео: "Ви як Іхтіандр:) я воду дуже люблю, нереально очищаюча стихія, але плавати не вмію і боюся...", "Круто! Тільки чому ви у взутті?", "О! Іхтіандр. Де Твоя Гутієре?", "Клас", "Навіщо в кросівках".

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