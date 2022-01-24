Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Женя Кот опублікував фото і відео яскравого моменту. Вони обнялися і ефектно впали в басейн. У процесі падіння камері вдалося зробити неймовірно ефектний кадр.
"Ми з @kot_jenya Fall in love. Як вам реалізація фрази?",- підписала фото Татарінцева.
У коментарях зірковій парі залишили масу теплих відгуків.
"Впали в любов і вдарилися в танці", "Классс!", "Дуже!", "Ефектно", "Ну просто офігенне фото", "Ви навіть падаєте в басейн з красивою ніжкою, яка тягнеться. Витонченість у всьому", "Ви така прекрасна пара, за вами спостерігати одна насолода», - пишуть користувачі Мережі.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Трагедія розігралася просто під вікнами української лікарні, фото та подробиці: "Дістав зброю і...."
Дружина "Холостяка" Добриніна висварилася на українців і похвалилася багатствами: "Сидіть далі вдома, бійтеся"
На кордоні знайшли застреленим прикордонника, йому було 19 років: подробиці трагедії
Хвороба забрала життя відомої радянської актриси: "Була надзвичайно чарівною людиною"
Зазначимо, що раніше в інтерв'ю Кот зізнавався, що дружина є його найкращим другом. При цьому у нього практично немає по-справжньому близьких друзів.
Нагадаємо, що Женю Кота розкритикували за пристрасні фото з дружиною: "навіщо це на камеру робити...".
Як повідомляла Politeka, Євген Кот здивував розвагами з дружиною: «як ви це відзняли?».
Також Politeka писала, що Притула після "Україна має талант" розповів, що думає про Женю Кота: "у нього є сторона...".