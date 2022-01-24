Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Женя Кот опублікував фото і відео яскравого моменту. Вони обнялися і ефектно впали в басейн. У процесі падіння камері вдалося зробити неймовірно ефектний кадр.

"Ми з @kot_jenya Fall in love. Як вам реалізація фрази?",- підписала фото Татарінцева.

У коментарях зірковій парі залишили масу теплих відгуків.

"Впали в любов і вдарилися в танці", "Классс!", "Дуже!", "Ефектно", "Ну просто офігенне фото", "Ви навіть падаєте в басейн з красивою ніжкою, яка тягнеться. Витонченість у всьому", "Ви така прекрасна пара, за вами спостерігати одна насолода», - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю Кот зізнавався, що дружина є його найкращим другом. При цьому у нього практично немає по-справжньому близьких друзів.

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