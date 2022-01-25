Как пишет Politeka.net, отрывок первого эпизода нового сезона проекта появился на странице «Голосу» в Инстаграм.
Как известно, в этом сезоне на проекте за первое место будут сражаться конкурсанты из команд Потапа, Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Святослава Вакарчука, а также специальная команда «второго шанса» под руководством Александры Зарицкой.
Сезон только стартовал, а между Поляковой и Дорофеевой уже наметилось соперничество. На это обратил внимание Потап.
«Мне кажется, что Дорофеева/Полякова – это будет знатная драка на «Голосе-12», а? Вы посмотрите, девушки берут «Голос» в свои руки. Это будет драка», - подогрел напряжение артист.
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В это время Полякова и Дорофеева обменивались пристальными взглядами.
«Неужели действительно будет драка за участников между Олей Поляковой и Надей Дорофеевой? Звездные тренеры решительно настроены побеждать в этом сезоне», - говорится в подписи к видео.
Украинцы тут же отреагировали.
«Надя лучшая», «Полякова спалит кому-то хату», «Та да скучно», «Раньше «Голос Країни» был вокальным проектом, а теперь это просто обычное шоу», - пишут люди.
Напомним, Полякова заполучила в свою команду на "Голосі країни" настоящего героя.
Как сообщала Politeka, Полякова публично пригрозила Дорофеевой, страсти накаляются.
Также Politeka писала, что "Голос країни-12", красотка-брюнетка отказала Потапу ради Вакарчука.