Профессиональная певица из многодетной семьи Анна Киндзерская родом из Нежина пришла на проект "Голос країни"-12 и развернула все тренерские кресла.

Как сообщает Politeka.net, 31-летняя профессиональная джазовая певица из Нежина Анна Киндзерская решила попробовать свои силы и пришла на проект "Голос країни"-12. На "слепых прослушиваниях" она по-своему исполнила хит Love Tonight группы Shouse и сыграла на фортепиано.

Выполнение Анна Киндзерская посвятила своей маме, которая пожертвовала карьерой ради воспитания 8 детей.

Талант девушки заставил нажать на кнопку "Выбираю тебя" всех четырех тренеров - Олю Полякову, Потапа, Надю Дорофееву и Святослава Вакарчука, которые устроили борьбу за участницу. Впрочем, Анна Киндзерская отказала другим тренерам в пользу Святослава Вакарчука.

На официальной странице шоу "Голос країни" уже начали обсуждать первых участников.

"🔥 Сезон будет огонь))))", " Анна Я за тебя!!!Ты лучшая!!!Очень рада что с тобой знакома и работала с тобой!!!Теперь болею за тебя!!!Ты должена победить 👏👏👏👏 ", "Вакарчук 🔥🔥🔥 лучший, и команду собирает сильных вокалистов * * * думаю, победит🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "очень круто 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина, оставшись с дочкой вдвоем, пожаловалась на жизнь: "уж как зомби".

Напомним, что Дорофеева покорила видом в кресле судьи "Голос країни-12": "Джоли отдыхает".

Также Politeka писала, что Вакарчук поразил образом для нового сезона "Голос країни" и заявлением: "Сегодня и начнем...".