Так, на одній з фан-сторінок Хливнюка в Instagram опублікований бекстейдж підготовки до різдвяного концерту, що пройде в одному з київських клубів ввечері 2 січня, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах Хливнюк разом із музикантами "Бумбокс" готується до виступу. Хлопці репетирували кілька пісень.

"Atlas, 02.01.2022. Чек-чек", - йдеться в підписі.

"Прямий ефір... Ось бачите, як треба вміти грати - раз і все", - говорить голос за кадром, що належив людині, яка знімала репетицію.

"🔥 🔥 🔥підтримуємо❤️", - оцінив один з фанатів "Бумбоксу".

Раніше ми розповідали, що Хливнюк 31 грудня святкував відразу два свята: Новий рік, звичайно, і день народження - співакові виповнилося 42 роки. На своїй сторінці в Instagram Андрій показав святковий стіл.

Фанати кинулися вітати лідера "Бумбокс": "під Новий рік народжуються прекрасні люди", "з днем Народження! Натхнення на новий альбом в новому році! 🔥 😊 Здоров'я само собою!", "Спасибі за кожне слово і ноту🔥ви зцілюєте душі і даєте жару".

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