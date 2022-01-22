Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант і виконавець, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк разом зі своїм колективом зараз колесить українськими містами в рамках всеукраїнського туру. Так, на сторінці групи в Instagram показали незвичайне фото музиканта на сцені, а також розповіли про концерти.
На фотографії Хливнюк зображений під час виступу, він вийшов на сцену в темному вбранні з кепкою на голові і самозабутньо співає в мікрофон. Видно, що артист дуже вбраний, деякі м'язи і судини на його тілі аж застигли під час його співу.
У підписі до фотографії з Андрій розповіли про те, як проходить тур групи "Бумбокс": "Тур триває і після доби відпочинку граємо два шоу. Сьогодні 22 січня – Івано-Франківськ, завтра 23 січня – Рівне. До зустрічі!".
Користувачі тут же почали коментувати публікацію: "Рівне, нарешті", "До зустрічі ввечері", "З нетерпінням чекаємо", "Їдемо. Слухаємо вас в дорозі. А попереду-довгоочікувана зустріч! У передчутті", "Круте фото", "Пощастило! Я знову хочу!", "Вогонь".
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