Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Ткач поделился забавным видео, насмешив поклонников. Он позировал в необычной волосатой шапке.
«Зимой мерзнет лысина, поэтому взял себе парик красивый. Как вам? Нормально? Можно летать?», - обратился к фанатам Ткач.
В комментариях актеру оставили массу забавных отзывов. Поклонников очень позабавил внешний вид артиста.
«Красотуля!», «Огонь», «От красавчик, хорош», «Из какой живности шапка?», «Бонапарт», «Четко, вам идет», «Глава колгоспа», «Парик супер, раньше все в таких ходили!», «Классно, можно носить», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Юрий Ткач с женой Викторией и дочкой Лизой недавно вернулись с отдыха в Доминиканской республике. Как рассказывала Виктория, в этом году они впервые никуда не спешили, а просто наслаждались свободным временем.
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