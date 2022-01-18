Дружина популярного коміка та актора з шоу "Вечірній квартал" Юрія Ткача - Вікторія показала, як змінився її чоловік на відпочинку в Домінікані.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він успішно виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, у нього є дружина - Вікторія, з якою у них є 9-річна дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Юрія Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо на новорічні свята актор "Квартал 95" зі своєю дружиною і донькою Лізою відправився на відпочинок в Домінікані, де досі відпочиває. На кадрах Вікторія Ткач продемонструвала, як змінився Юрій Ткач на Домінікані. Гуморист зав'язав рушник на голові та попросив дружину дати йому маску для обличчя.

"Домінікана змінює людей. Юра...красивий. Масочка потрібна? Пішли", - каже Вікторія Ткач.

"Потрібно, щоб волоссячко підсохло", — коментує Юрій Ткач.

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