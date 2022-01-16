Як пише Politeka.net, Вікторія Ткач поділилася в своєму Instagram новим яскравим фото. Початок цього року сімейство Ткач вирішило провести в жаркій Домініканській Республіці. Там комік, його дружина і їх маленька дочка Ліза насолоджуються сонцем і пляжним відпочинком.
На новому фото Вікторія показала, як вони купаються в блакитній воді на тлі пляжу з людьми і пальм. Між Юрієм і Вікторією позувала Ліза, яка для відпочинку вибрала яскраво-червоний купальник. Всі троє щасливо посміхалися і виглядали дуже задоволеними.
"Максимально наповнені сонечком", - підписала фото Вікторія.
Шанувальники сімейства не змогли пройти повз.
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"Які ви красиві", "ви крутиші, гарного відпочинку", "дуже красива сім'я. Щастя вам", "Бубочки", "просто вау", "красунчики", "Люблю", - пишуть люди в коментарях до посту.
Раніше Вікторія розповіла, що у Лізи в школі вже закінчилися канікули, але через роботу її тата їм рідко випадає шанс відпочити всім разом, тому батьки вирішили взяти дівчинку з собою в поїздку.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" після коктейлів на відпочинку вирішив заговорити по-англійськи, але осоромився.
Як повідомляла Politeka, донька Ткача з "Квартал 95" підкорила образом з райдужним волоссям.
Також Politeka писала, що дружина Юрія Ткача з новою зачіскою солодко поніжилася під пальмами.