Дружина популярного українського коміка і зірки студії «Квартал 95» Юрія Ткача показала, як вони з чоловіком і дочкою проводять час на відпочинку в Домініканській Республіці.

Як пише Politeka.net, Вікторія Ткач поділилася в своєму Instagram новим яскравим фото. Початок цього року сімейство Ткач вирішило провести в жаркій Домініканській Республіці. Там комік, його дружина і їх маленька дочка Ліза насолоджуються сонцем і пляжним відпочинком.

На новому фото Вікторія показала, як вони купаються в блакитній воді на тлі пляжу з людьми і пальм. Між Юрієм і Вікторією позувала Ліза, яка для відпочинку вибрала яскраво-червоний купальник. Всі троє щасливо посміхалися і виглядали дуже задоволеними.

"Максимально наповнені сонечком", - підписала фото Вікторія.

Шанувальники сімейства не змогли пройти повз.

"Які ви красиві", "ви крутиші, гарного відпочинку", "дуже красива сім'я. Щастя вам", "Бубочки", "просто вау", "красунчики", "Люблю", - пишуть люди в коментарях до посту.

Раніше Вікторія розповіла, що у Лізи в школі вже закінчилися канікули, але через роботу її тата їм рідко випадає шанс відпочити всім разом, тому батьки вирішили взяти дівчинку з собою в поїздку.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" після коктейлів на відпочинку вирішив заговорити по-англійськи, але осоромився.

Як повідомляла Politeka, донька Ткача з "Квартал 95" підкорила образом з райдужним волоссям.

Також Politeka писала, що дружина Юрія Ткача з новою зачіскою солодко поніжилася під пальмами.