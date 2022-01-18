Як пише Politeka.net, дружина відомого українського гумориста Юрко Ткач Вікторія на своїй сторінці в Instagram написала емоційний пост про їхню доньку Елізавету.

"Тобі всього лише 7... Ти маленька, невгамовна Чомучка! Щира, відкрита, любляча ... Ти така МОЯ! ❤ І так страшно, що хтось або щось може поранити тебе, зробити тобі боляче.. Хочеться захистити тебе, вберегти ... або озброїти", - зазначила дружина артиста.

Вікторія Ткач зазначила, що за ці сім років вони разом з донькою пройшли особливий шлях і не завжди на ньому було легко.

"Скажу тобі чесно, бували періоди, коли мені було дуже важко! Бувало, що накочували страхи, втома, роздратування, злість ... Але я дивилася на тебе, моя дівчинка, і бачила, як я потрібна тобі, любляча і приймаюча! І розуміла, як потрібна мені ти! І це змушує мене працювати над собою, змінюватися, вчитися, дорослішати! Ніколи раніше я не думала, що саме твоє дитинство зробить мене дійсно дорослою...», - зазначила Вікторія Ткач.

Вона додала, що разом з чоловіком вони намагаються все зробити для дочки, і завжди будуть поруч.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" після коктейлів на відпочинку вирішив заговорити по-англійськи, але осоромився.

Як повідомляла Politeka, донька Ткача з "Квартал 95" підкорила образом з райдужним волоссям.

Також Politeka писала, що дружина Юрія Ткача з новою зачіскою солодко поніжилася під пальмами.