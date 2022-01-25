Как пишет Politeka.net, после отдыха в горах Камалия слегла с серьезной болезнью. Впрочем, артистка не унывает и делится с поклонниками всеми подробностями своего лечения. Она не раз показывала, какие процедуры ей делают в частной клинике. В этот раз певица решила поговорить с поклонниками, лежа на больничной койке.
Рядом с артисткой, приглядывать за ней пришла ее мама, которую она также засветила на видео.
«Короче, у меня целый букет осложнений. Двухстороннее воспаление лёгких, или поражение, как называют ещё, двухсторонний гайморит. Но я в надёжных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета! Целую. Люблю», - подписала видео Камалия.
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В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
«Скорейшего выздоровления», «Буковель боком выходит, вот вам и лыжи. Скорейшего выздоровления», «Очень жаль(( Выздоравливайте», «Вам огромного здоровья, терпения, все будет хорошо!», - пишут люди.
Напомним, что Камалия устроила себе экстремальное испытание: "Тут нужен контроль".
Как сообщала Politeka, Камалия рассказала об ухудшении своего состояния и раскрыла новые детали: "Переживаю за маму".
Также Politeka писала, что Камалия ошарашила видом в больнице после болезни: кадры процедуры.