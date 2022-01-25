Як передає Politeka.net, українська співачка Камалія поділилася новими кадрами з клініки і уточнила свій діагноз. (Щоб подивитися відео-проскроллте вниз)

Раньше Камалія повідомляла, що вже відчуває себе краще, ніж порадувала шанувальників, але виявилося, що у неї не просто грип.

"Боремося з хворобою вже більше 2-ох тижнів. У мене все таки флурона. Це коли ковид і грип одночасно. Завтра уде на КТ. Погані аналізи крові і жорстке дихання", - розповіла артистка.

Камалія додала, що ковід діагностували у друзів з якими вони відпочивали у Фінляндії. І хоча у самої артистки ПЛР-тести вірусу не виявили, але у неї сильно злетіли антитіла ImG.

Цього разу в клініку на приїхала не сама, а з мамою Інною Шмаренковою.

"Тепер переживаю за маму. Ось привезла її теж», - розповіла артистка.

Раніше Камалія закликала всіх уважно ставитися до свого здоров'я. А в разі появи сіптомів-сдавть тести і на грип і на коронавірус.

Нагадаємо, що Камалія через хворобу перенесла неприємну процедуру: кадри.

Як повідомляла Politeka, Камалія влаштувала собі екстремальне випробування:"Тут потрібен контроль".

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України записала відео з лікарні, лікар розкрив діагноз:»нічим не краще ковіда".