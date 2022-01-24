Як передає Politeka.net, Камалія захворіла на грип, у зв'язку з чим їй доводиться регулярно ходити в лікарню на дуже неприємні процедури. У себе в Instagram співачка без зайвої скромності показує, як її лікують у приватній клініці.

У сторіс Камалія показала, як лежить на кушетці в той час, як лікар вставляє їй в ніс трубочки. Через них проганяється вода, яка прочищає ніс артистки. Сама Камалія у цей момент видає звуки, щоб контролювати воду. Виглядає ця процедура вельми неприємно.

Відзначимо, що співачка публікує вже не перше відео з лікарні. Вона посилено зайнялася своїм здоров'ям і ділиться важливою інформацією з шанувальниками. Днями вона взяла жартівливе інтерв'ю у лікаря, який розповів, що грипом і ковідом можна хворіти одночасно.

Нагадаємо, що Камалія через хворобу перенесла неприємну процедуру: кадри.

Як повідомляла Politeka, Камалія влаштувала собі екстремальне випробування:"Тут потрібен контроль".

Також Politeka писала, що Найбагатша співачка України записала відео з лікарні, лікар розкрив діагноз: "Нічим не краще ковіда".