Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха уже долгое время отдыхает за границей. Судя по ее постам, туда она отправилась с возлюбленным, которого пока что скрывает от публики. Впрочем, свои чувства эмоциональная артистка скрывать не может, поэтому ее посты и рассказы выглядят весьма романтично.

В этот раз Виктория поделилась ярким кадром, сделанным на закате. Она была одета в яркую маечку и шорты. Наряд подчеркнул идеальную фигуру певицы.

Смеюха поинтересовалась у поклонников, что для них значит любовь – преданности или поддержка. После она рассказала, что любовь значит для нее лично.

«Когда нам нравится подолгу быть рядом, касаться друг друга, когда мы становимся восприимчивы к жестам, поведению, словам, запаху партнера, мы знаем, что любим», - поделилась своими чувствами Виктория.

Напомним, что Смеюха повстречала счастливый "знак" на отдыхе: "К деткам".

Как сообщала Politeka, Смеюха в эффектном купальнике устроила смелую фотосессию на пляже: "Девушка-огонь".

Также Politeka писала, что Смеюха скинула верх купальника ради эффектной фотосессии: "Милый, еще одно...".