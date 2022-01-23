Колишня солістка "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, вирушила в райське містечко, де влаштувала сміливу фотосесію в різних позах - кадри не можуть залишити байдужим.

Вікторія Смеюха не тільки активно розвиває сольну кар'єру, а й багато часу проводить за кордоном, повідомляє Politeka.net. З нових постів в Instagram випливає, що цього разу артистка вирушила в райське містечко - на Мальдіви.

Співачка вирішила влаштувати фотосесію на пляжі в купальнику і в сміливих позах, підкріплюючи загадковими підписами.

Так, Вікторія Смеюха повідомила, що опинилася в кінці острова.

"Дісталася до кінця нашого острова і зрозуміла, що настав час для фотосесії", - написала співачка.

Зірка вирішила продемонструвати ідеальну фігуру.

"Навіть море так сильно не хвилюється, коли закохані цілуються", - інтригуюче написала Вікторія Смеюха.

Також співачка зовсім вирішила зняти верх купальника, загадково написавши: "Милий, ще одне літо, будь ласка, і океан побільше".

Примітно, що артистка нечасто розповідає про особисте життя. В одному з недавніх інтерв'ю Вікторія Смеюха розповіла, що будувала стосунки, але, на жаль, розлучилася.

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